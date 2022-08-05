Sakarya'dan boksta bir başarı daha

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Beyaztaş, Kırıkkale’de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü olarak şehre önemli bir başarı kazandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye ve Dünya’da boy göstermeye devam ediyor. 24 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası’nda Büyükşehir Sporcusu Ali Beyaztaş, +80 kg’da Türkiye 3.’sü oldu. Kırıkkale’de düzenlenen turnuva, 56 ilden 960 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, boks alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Yapılan yatırımlar ve gayretlerin sonuçlarını hep birlikte aldıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı,açıklamada "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de sporcularımıza gösterdiğimiz hassasiyetin sonuçlarını uluslararası alanda elde ettiğimiz derecelerle almaya devam ediyoruz. Son olarak sporcumuz Ali Beyaztaş’ın Kırıkkale’de elde ettiği Türkiye 3.’lüğü hepimizi gururlandırmıştır. Sporcumuzu bu alanda göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ediyor, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.