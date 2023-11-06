Sakarya'dan bir kupada iki şampiyonluk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi judocuları Ece Zurnacı ve Sedat Durmuş, Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, başarılarıyla Türkiye’nin yıldızı parlaya kulüplerinden bir tanesi haline geldi. Ankara’dan ulaşan son haber ise Sakarya’ya bir gurur daha yaşattı.

Büyükşehir’in judocuları Ece Zurnacı, Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda 78 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Temsilcilerimiz birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele verirken, Sedat Durmuş da 73 kilogramda Türkiye şampiyonluğunu kazanarak Sakarya’ya bir şampiyonada ikinci kupayı getirdi.

4-5 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen organizasyona sporseverlerin de ilgisi yoğundu.

Büyüşehir’den yapılan açıklamada, “Türkiye’mizin gururu olan sporcularımız Ankara’da bir büyük başarı kazandı. Judocularımız Ece Zurnacı ve Sedat Durmuş’u tebrik ediyor, başarılarının nicelerini diliyoruz. Büyükşehir başarıdan başarıya koşmaya devam edecek” denildi.