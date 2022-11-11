Sakarya'dan amatör spora 700 bin liralık destek

Sakarya Büyükşehir ile ASKF arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Başkan Ekrem Yüce, amatör sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini, spor şehri Sakarya’da herkesin spor yapması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Protokol kapsamında 600 bin lira olan destek, Başkan Yüce’nin 100 bin lira daha artırmasıyla 700 bin lira oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında protokol imzalandı.

AKOM’da Başkan Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt, Meclis Üyesi Behlül Bayrak, ASKF yönetin kurulu üyeleri, Büyükşehir bürokratları, spor insanları ve basın mensupları yer aldı.

Protokol kapsamında amatör spora sağlanacak 600 bin liralık destek, Başkan Ekrem Yüce’nin 100 bin lira daha artırmasıyla 700 bin liraya çıkarıldı.

Amatör spora destek için atılan imzaların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Yüce, törende yaptığı konuşmada, “Sakarya’mızın adını her alanda duyuruyoruz. Şehrimiz yatırım ve projelerle ülkemizde örnek teşkil etmeye devam etmektedir. Bizim için bu alanların kıymetlilerinden biri de spordur. Sporun ve sporcunun her zaman en büyük destekçisiyiz” dedi.

Yüce, Sakarya’nın spor şehri olduğunu ifade ederek, “Her türlü sporu yapabilecek donanıma sahibiz. Birçok organizasyon, proje ve başarıyla da kendimizi bu anlamda kanıtladık. Spor şehri olarak anılan şehrimizde, yediden yetmişe her vatandaşımızın sporla içli dışlı olmasını istiyoruz. Bunun için birçok farklı projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

700 BİN LİRALIK DESTEK



Büyükşehir Belediyesi olarak sporun, sporcunun ve spor faaliyetlerini destekleyen herkesin yanında olduklarını ifade eden Başkan Yüce, ASKF ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti, desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Yüce, protokol kapsamında 600 bin TL olan desteği, 100 bin TL ilaveyle 700 bin TL’ye çıkardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Sakarya’ya spor anlamında katma değer sağlayan ve şehri spor kimliğine büründüren çok önemli gelişmelere öncülük ettiğini belirterek, Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür etti.