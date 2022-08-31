Sakarya'da Zafer Kupası’ndan derece geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atıcılık ve Avcılık sporcusu Furkan Esat Özdin, Havalı Silahlar Bülent bıçakçı Zafer Kupası’nda 3.’lük elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atıcılık ve Avcılık sporcusu Furkan Esat Özdin, Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Bülent Bıçakçı Zafer Kupası’nda üçüncü oldu.

50 ilden 82 kulübün katılımıyla düzenlenen turnuva, Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplamda 518 sporcunun katıldığı zorlu turnuvada, sergilediği performansla göz dolduran Özdin, gelecekte şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade ederek, “Bizler katıldığımız turnuvalarda hem şehrimizi hem de kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde oluyoruz. İnşallah antrenman sürecimizi daha da yoğunlaştırarak özel şampiyonluklarla şehrimizi ve kulübümüzü onurlandırmak istiyorum” dedi.