Sakarya'da tozu dumana katıyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Yarışı'nın Karaköy Spor Ada Pisti'nde koşulan seyirci etabında Türkiye'nin en yetenekli pilotları tozu dumana katıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporda öncü adımlardan bir diğerini off-road alanında yaptı. Karaköy'de yapımına başlanan Türkiye'nin en kapsamlı otomobil sporu pist alanlarından Spor Ada, bu yıl yine ülkenin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz gün Kömürlük'te gerçekleştirilen uzun yol puanlama yarışlarından sonra bugün de seyirci etabına geçildi. Karaköy'deki pist alanında sahneye çıkan Türkiye'nin en yetenekli off-road pilotlarının aralarında bulunduğu 36 sporcu, 18 araçla yarışa katıldı.

Bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli yollardan oluşan etapta pilotlar en kısa zamanda en çok puanı toplamaya çalışıyorlar. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği yarışlarda adrenalin seviyesi doruğa çıktı. Birçok etabın zorluk derecesinin yüksek olması, yarışa çok farklı bir heyecan katıyor.

ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

4 tur üzerinden koşulan yarışta en az hata yaparak en çok puanı toplayan pilot dev yarışın "Sakarya etabında" şampiyon olacak. Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yarışlar bugün 17.00'a kadar devam edecek. Yarışı alanda takip etmek isteyenler için Demokrasi Meydanı'ndan her saat ücretsiz servisler kaldırılıyor. (Bugün 17.00’a kadar)Yarışlar bugün 17.00’da sona erecek ve şampiyonlar kupalarını düzenlenecek törenle alacak.