Sakarya'da sporu ve sporcuya desteğe devam

Sakarya 32. Olgunlar Futbol Turnuvası’nda final karşılaşmasına katılan Başkan Ekrem Yüce, şampiyon olan takımı ve sporcuları kutladı. Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında yer almaya, şehrimizde spor organizasyonlarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya 32. Olgunlar Futbol Turnuvası final karşılaşmasına katıldı. Genç Olgunlar kategorisinde şampiyonu İzrek A.Ş ile Aydınlı Ticaret arasında oynanan müsabaka belirledi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmayı penaltılar sonucunda İzrek A.Ş kazandı ve kupanın sahibi oldu. Şampiyonluk kupasını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin elinden alan takım büyük mutluluk yaşadı. Başkan Yüce, Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası’nda katılan tüm takım ve sporcuları tebrik etti.

ASKF Başkanı Yaşar Zımba, katkı ve destekleri dolayısıyla Başkan Yüce’ye plaket takdim etti.

Yüce, spor şehri Sakarya’da 32 yıldır devam eden organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sakarya’da sporun geleceği için gerekli adımları atıyoruz. Bisiklet Şehri unvanının ardından Avrupa Spor Şehri unvanı için de gerekli başvurularımızı yaptık. İnşallah yakın zamanda müjdeli haberi hem şehrimizle hem de spor camiamızla paylaşacağız. Bu vesileyle organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, katılım sağlayan tüm takım ve sporcuları kutluyorum” dedi.