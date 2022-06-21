Sakarya'da okçuluk yarışmasında kıyasıya rekabet

Adapazarı’nın kurtuluşunun 101. yılı münasebetiyle Sakarya’da gerçekleşen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ yarışmasına 6 farklı kulüpten toplam 125 sporcu katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Sakarya Okçuluk Derneği tarafından Adapazarı’nın kurtuluşunun 101. Yılı münasebetiyle ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ yarışması düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 6 farklı kulüpten toplam 125 sporcu katıldı. 4 farklı kategoride kıyasıya rekabet eden okçular, yarışma sonunda madalya kazandılar.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, her yaştan birçok genci Sakarya’da buluşturan Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.