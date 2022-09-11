Sakarya'da nefes kesen off-road

Sakarya'da Spor Ada Tesisleri’nde Off-Road rüzgârı esiyor. Yarışların son etabı nefes kesiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 2022 Petlas Off-Road Türkiye Şampiyonası heyecanı sürüyor. Spor Ada Tesisleri’nde hazırlanan parkurda 5. Ayak yarışlarının 2’nci etabı başladı. 14 şehirden 30 araç ve 60 sporcu Sakarya’da yarışları başarıyla tamamlamak için kıyasıya rekabet ediyor.

5. Ayak yarışlarının ilk gününde 14 şehirden 30 araç ve 60 sporcu, farklı parkurlarda etapları en süratli şekilde tamamlamak için yol kat etti. Türkiye’de ve dünyada bu alanda önemli başarılara imza atmış pilotların kıyasıya yarıştığı organizasyonun ikinci etabında heyecan zirveye çıktı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve 54 Otomobil Sporları Kulübü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreni ise Spor Ada Tesisleri’nde 18.00’da yapılacak.

Seyircilerin bu adrenalin dolu yarışları takip etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren geldiği Spor Ada tesislerinde tam bir şölen yaşanıyor.

Off-Road yarışçıları 5. Ayak yarışlarını başarıyla tamamlamak için büyük bir gayret sarf ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Spor Şehri Sakarya’da Türkiye’nin en büyük yarışı 2022 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 5. Ayak yarışlarını gerçekleştiriyoruz. İkinci gün yarışlarında heyecan zirveye çıktı. Tüm katılımcılara başarılar diliyoruz” denildi.