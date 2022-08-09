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Sakarya'da karatede 'Milli' gurur
SPOR 09.08.2022, 14:39
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Milli Takım bünyesinde Konya’da başlayanİslami Dayanışma Oyunları’nda tatamiye çıkacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate takımı sporcularından Fatih Şen, Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Milli takım bünyesinde şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan Şen, +84 kilogramda mindere çıkacak. Konya'da başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile resmi açılışı yapılacak olan oyunlara İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler katılıyor.
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