Sakarya'da hentbolda 'Milli' gurur

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol oyuncuları Baran Demirdelen ve Sadık Emre Herseklioğlu Ankara’da startı verilecek olan Milli Takım kampına davet edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı oyuncuları, ligde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor.

Daha önceA Milli takım ve yabancı oyunculara gelen Milli davetler, bu kez de takımın genç oyuncuları Baran Demirdelen ve Sadık Emre Herseklioğlu için geldi. 13-19 Kasım tarihleri arasında Ankara’da başlayacak olan Milli Takım kampına davet alan oyunculardan Baran Demirdelen U16, Sadık Emre Herseklioğlu ise U18 takımında Milli takım kampında yer alacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Sporcularımızın böylesine özel ve gurur verici bir davet almasından dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. Genç yeteneklerimizin Milli Takım forması altında sergileyeceği performans, elbette tüm şehrimizi gururlandıracaktır. Bu vesile ile U16 Milli Takıma seçilen Baran Demirdelen ve U18 Milli Takımaseçilen Sadık Emre Herseklioğlu’nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.