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Sakarya'da geri sayım başladı... Bisiklette dünyanın gözü yine Sakarya’da olacak

SPOR 12.05.2023, 14:29
Sakarya'da geri sayım başladı... Bisiklette dünyanın gözü yine Sakarya’da olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi yine buyıl da dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını buluşturmaya hazırlanıyor. 2 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası’na ev sahipliği yapılacak yarışlar, Avrupa’nın en büyük parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start alacak.SAKARYA (İGFA)-  Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yapacağı uluslararası bisiklet yarışları için geri sayımı başlattı. Toplamda 2 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası’na ev sahipliği yapılacak yarışlara, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından profesyonel bisiklet sporcularıkatılım sağlayacak.

17 Mayıs ve 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışlar, Avrupa’nın en büyük parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek.Binlerce sporseverin yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarının ağırlanacağı yarışlar boyunca,çeşitli etkinlikler, bisiklet festivalleri, çekilişler ve çocuk oyunları düzenlenecek.

İLK YARIŞ TOUR OF SAKARYA İLE START ALACAK

Tüm hazırlıkların hummalı bir şekilde tamamlandığı yarışlarla ilgili yarış takvimi de netleşti. Büyük heyecana sahne olması beklenen yarışların tamamı,Avrupa’nın en büyük parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek.İlk olarak Tour Of Sakarya Yol Bisiklet Yarışması ile startalacak yarışlar, 17-20 Mayıs tarihleri arasında saat 10.00’dabaşlayacak ve 4 etapta gerçekleştirilecek. Bir diğer yarış olan MTB CUP yarışları ise 17 Mayıs’ta saat 16.00 ile 19.00 arasında gerçekleşecek. 19 Mayıs’ta start alacak MTB NIGHT CUP yarışları da saat 20.30 ile 22.30 arasında yapılacak.

Yaklaşık 20 gün boyunca sürecek yarışlar, 21 Mayıs saat 14.00 ile 18.00 arasında UCI MTB Eliminator Dünya Kupası yarışları ile devam edecek. Ardından 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek UCI BMX Supercross Dünya Kupası yarışları da, saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Son olarak UEC BMX Avrupa Kupası’na sahne olacak yarışlar, 10-11 Haziran’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Yarışlarla ilgili konuşan Başkan Yüce, geri sayıma başladıklarını ifade ederek, “Dünya Bisiklet Şehri olarak bu yıl da yine şehrimizde pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacağız.Tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum.Bisiklet sporunun kalbinin atacağı yarışları, dünyanın en donanımlı ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçek Bisiklet Vadimizde gerçekleştireceğiz.Ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensubunu ağırlayacağımız Dünya Bisiklet Şehri Sakarya’mızda, 17 Mayıs- 11 Hazirantarihleri arasında Bisiklet Festivalimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

YARIŞ TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE;

17-20 Mayıs 2023 Tour Of Sakarya (Yol Bisikleti Yarışması)

17.05.2023 (Etap 1) - 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
18.05.2023 (Etap 2) - 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
19.05.2023 (Etap 3) - 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
20.05.2023 (Etap 4) - 10:00 Ayçiçeği Bisiklet Vadisi    

● 17 Mayıs 2023        
MTB CUP (C1) Yarışları - Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
16:00 – 19:00

● 19 Mayıs 2023        
MTB NIGHT CUP (HC) - Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
20:30 – 22:30

● 21 Mayıs 2023        
UCI MTB (Dağ Bisikleti) Eliminator Dünya Kupası-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
14:00 – 18:00

● 3-4 Haziran 2023        
UCI BMX Supercross World Cup1,2 - (Dünya Kupası)-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
09:00 –17:00

● 10-11 Haziran 2023
UEC BMX European Cup Rounds 9,10 -(Avrupa Kupası)-Ayçiçeği Bisiklet Vadisi
09:00 – 17:00 (Saatlerinde Değişiklik Olabilir)

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