Sakarya'da gece yarışı nefes kesti

Uluslararası Sakarya Bisiklet Festivali’nde Sakarya MTB Kupası ve UCI Dağ Bisikleti Maraton Serisi yarışlarının ardından Sakarya MTB Kupası Gece Yarışı büyük heyecana sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 30’a yakın ülkeden 350’yi aşkın sporcunun yer aldığı uluslararası organizasyonda, Sakarya MTB Kupası ve UCI Dağ Bisikleti Maraton Serisi yarışları başarıyla tamamlandı.

Pedallar bu kez Sakarya MTB Kupası Gece Yarışı için çevrildi. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda kıyasıya rekabet yaşandı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin zorlu parkurunda gerçekleştirilen yarışlarda elit erkeklerde SilasGraf, elit kadınlarda ise TatyanaGenelevaipi göğüsledi. Dünya Bisiklet Birliği’nin takvimde yer alan tek resmi gece yarışı olan organizasyonda heyecan tüm parkur boyunca sürdü.

Dünya Bisiklet Birliği’nin resmi takvimine kayıtlı tek gece yarışı olan Sakarya MTB Kupası Gece Yarışını elit erkekler kategorisinde SilasGraf, elit kadınlar kategorisinde ise TatyanaGeneleva kazandı.

Elit erkeklerde 2.’liği UrsinSpescha, 3.’lüğü ise Markus Eydt elde etti. Elit kadınlarda 2. GiachouEleftheria, 3. Alexandra Adam oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ve Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi takdim etti.

12 Ağustos Cuma günü başlayan ve 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek Uluslararası Bisiklet Festivali’nde yarışlar ve diğer etkinlikler yeni yarış organizasyonları ve programlarla devam edecek.

Tour of Sakarya Yol Bisiklet Yarışı ve daha önce Türkiye’de hiç yapılmayan UCI Dağ Bisiklet Eliminatör Dünya Kupası uluslararası bisiklet festivalinin en dikkat çeken yarışları olarak öne çıkıyor.

25-28 Ağustos tarihleri arasında da Demokrasi Meydanı’nda Sakarya EXPO gerçekleştirilecek. Burada şehrin sportif, yöresel ve sosyal özellikleri tanıtılacak.