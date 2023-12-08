Sakarya'da enduro için nefesler tutuldu

Sporun her dalında heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapan Büyükşehir'in organizasyonuyla 10 Aralık Pazar Günü motosiklet tutkunlarının nefeslerini tutarak beklediği "Sakarya Continental Süper Enduro"yarışı start alacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun nabzını tutmaya ve dünyanın yakından takip ettiği organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. BMX Dünya Kupası, MTB Dünya Kupası gibi pist ve dağ bisikleti yarışları ve Off-Road Türkiye Kupası'ndan sonra bu kez "enduro" dalında yapılacak bir yarışın ev sahibi Sakarya olacak.

"Sakarya continental Süper Enduro" ismiyle gerçekleştirilecek olan dağ motosikleti kategorisindeki yarış 10 Aralık Pazar günü Avrupa'nın en modern tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin orman parkurunda gerçekleştirilecek.

Kartepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından özel olarak oluşturulan parkurda enduro tutkunları taş, kütük, lastik, beton boruların yer aldığı yapay ve doğal engellerle karşılaşacak. Yepyeni bir formatla yapılacak Süper Enduro’da sporcular eleme usulüyle rakiplerini geçerek final için gaza basacak.

Katılımın sınırlı olacağı Sakarya Continental Süper Enduro’da "erkekler" kategorisinde birinciye 15.000 TL, ikinciye 12.500 TL, üçüncüye 10.000 TL, dördüncüye 7.500 TL, beşinciye 5.000 TL ödül takdim edilecek. Diğer bir kategori olan "kadınlar" bölümünde de şampiyon sporculara para ödülleri verilecek. Ayrıca parkurun en iyi zamanlamasını yakalayan sporcular ise 6.000 TL'ye kadar ayrıca bir para ödülü almaya hak kazanacak.

10 Aralık Pazar günü öğleden önce serbest antrenmanlar yapılacak. Öğleden sonra ise sıralama turunun ardından saat 16:00’da çeyrek final, saat 16:30’da yarı final ve saat 16:45’te de final yarışları start alacak. Yarışlar Sakarya Bisiklet Vadisi’nden TRT Spor Yıldız kanalı aracılığıyla canlı yayınlanacak.