Son Dakika

Sakarya'da enduro için nefesler tutuldu

SPOR 08.12.2023, 16:07
Sakarya'da enduro için nefesler tutuldu

Sporun her dalında heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapan Büyükşehir'in organizasyonuyla 10 Aralık Pazar Günü motosiklet tutkunlarının nefeslerini tutarak beklediği "Sakarya Continental Süper Enduro"yarışı start alacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun nabzını tutmaya ve dünyanın yakından takip ettiği organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. BMX Dünya Kupası, MTB Dünya Kupası gibi pist ve dağ bisikleti yarışları ve Off-Road Türkiye Kupası'ndan sonra bu kez "enduro" dalında yapılacak bir yarışın ev sahibi Sakarya olacak.

"Sakarya continental Süper Enduro" ismiyle gerçekleştirilecek olan dağ motosikleti kategorisindeki yarış 10 Aralık Pazar günü Avrupa'nın en modern tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin orman parkurunda gerçekleştirilecek.

Kartepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından özel olarak oluşturulan parkurda enduro tutkunları taş, kütük, lastik, beton boruların yer aldığı yapay ve doğal engellerle karşılaşacak. Yepyeni bir formatla yapılacak Süper Enduro’da sporcular eleme usulüyle rakiplerini geçerek final için gaza basacak.

Katılımın sınırlı olacağı Sakarya Continental Süper Enduro’da "erkekler" kategorisinde birinciye 15.000 TL, ikinciye 12.500 TL, üçüncüye 10.000 TL, dördüncüye 7.500 TL, beşinciye 5.000 TL ödül takdim edilecek. Diğer bir kategori olan "kadınlar" bölümünde de şampiyon sporculara para ödülleri verilecek. Ayrıca parkurun en iyi zamanlamasını yakalayan sporcular ise 6.000 TL'ye kadar ayrıca bir para ödülü almaya hak kazanacak.

10 Aralık Pazar günü öğleden önce serbest antrenmanlar yapılacak. Öğleden sonra ise sıralama turunun ardından saat 16:00’da çeyrek final, saat 16:30’da yarı final ve saat 16:45’te de final yarışları start alacak.  Yarışlar Sakarya Bisiklet Vadisi’nden TRT Spor Yıldız kanalı aracılığıyla canlı yayınlanacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 15 34
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4