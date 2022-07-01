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Sakarya'da dünya yıldızları keşfediliyor

SPOR 01.07.2022, 18:21
Sakarya'da dünya yıldızları keşfediliyor

Sakarya’da dünya yıldızı sporcuların keşfedileceği, 22 bin çocuk ve gencin ücretsiz eğitim alacağı Büyükşehir Yaz Spor Okulları açıldı. ‘Spor Şehri’ sloganıyla dünyanın dikkatini çekecek adımlar atıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sportif alanda yürüttüğü projeleri çeşitlendirdi, çalışmalarına hız kazandırdı.

Kendi bünyesindeki Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde geleceğin yıldızlarını, dünyanın her yerinde Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak başarılı sporcuları yetiştiren belediye, yaz spor okulları için tüm hazırlıklarını yaptı.

Tüm spor dallarında gerekli altyapıyı ve eğitim zeminini oluşturan, tesislerini dolu dolu bir yaz programı için hazırlayan Büyükşehir, yeni yetenekleri keşfetmek için Yaz Spor Okulları’nı tamamen ücretsiz bir şekilde açtı.Büyükşehir Ekrem Karaberberoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış programına Başkan Ekrem Yüce de katıldı.

Programda Yüce’nin yanı sıra ayrıca AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları ve çok sayıda sporsever yer aldı. Yüce, burada Büyükşehir’in ve kentin dört bir yanından gelen sporcularla ve çocuklarla bir araya geldi.

Sakarya’nın ‘spor şehri’ olarak anılmasını ve dünyanın spor kentleri arasında yer almasını arzu ettiklerini, bunun için gündüz-gece demeden çalıştıklarını ifade etti. Yüce, ‘Bisiklet Dostu Şehir’ unvanı için ortaya koyulan mücadeleyi, bisikleti sevdirmek ve hayatın içinde yer almasını sağlamak için yapılan yatırımları anlatırken, Ağustos’ta yapılacak olan BMX’in Eliminatör Dünya Kupası hakkında ve aynı anda başlayacak olan Sakarya Bisiklet Festivali hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir’in sportif anlamda başarısına vurgu yapan Yüce, Süper Lig’de mücadele eden hentbol takımını da Büyükşehir’in bünyesine katmanın bu anlamda büyük bir katma değer olduğunu ifade etti. Yüce, 27 farklı branşta başlattıkları Yaz Spor Okulları’nın tüm vatandaşların katılımı için ücretsiz olduğunu dile getirdi.

“DÜNYA SPORCULARINI AĞIRLAYACAĞIZ”

Yüce, Ağustos’ta dünya sporcularını ağırlayacaklarını ifade ederek, “Bu yıl da 14-28 Ağustos tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bisiklet Festivalinde ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensuplarını ağırlayacağız.  Bisiklet sporunun dışında Süper Ligde ve Avrupa kupalarında Sakarya’mızı temsil edecek bir hentbol takımını Büyükşehir Belediyemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin akademik başarıları için gayret sarf ettiğimiz gibi çocuklarımızın hayatta başarılı olabilmeleri için sosyal yönden de katkı sunmamız gerekiyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin spor yaparken enerjilerini doğru kullanmalarına, direnç sistemlerini yükseltmelerine ve gelişimlerine yardımcı olacak sporlardan uzak kalmamaları için gerekli gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

16 İLÇEDE 22 BİN ÇOCUĞA ÜCRETSİZ YAZ OKULU

Başkan Yüce, sözlerinin sonunda 16 ilçede 22 bin çocuğa ücretsiz yaz spor okulu eğitimi vereceklerini belirterek, Yaz Spor Okulları spor malzemeleri ve ihtiyaçlarının tamamını Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanacağını söyledi.  

Ayrıca, programda söz alan Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Her yıl düzenlenen yaz okulu spor kursları çocuklarımızın bilinçli sosyalleşen ve aynı zamanda yeteneklerini ortaya çıkarması noktasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Sakarya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sporun başkenti olmaya devam edecektir. Başkanımız Ekrem Yüce’ye emekleri için teşekkür ederim”  dedi. Açılan yaz spor okullarında 27 farklı branşta alanında uzman eğitimciler, çocuklara ve gençlere yaz boyunca eğitim verecek. Bu program sayesinde 22 bin aile, çocuklarıyla ücretsiz olarak sportif ve sosyal bir aktiviteye katılmış olacak. Vatandaşlar Büyükşehir Yaz Spor Okulları ile sezon boyunca birbirinden farklı alanlarda ve organizasyonlarda bir araya gelecek. Yapılan açıklamada kayıtların şu an için son bulduğu belirtildi. 

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