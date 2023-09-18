Sakarya'da doğa tutkunlarına özel deneyim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşlerinin sonbahar etabına start verdi. 12 kilometrelik parkurda bir gün geçiren doğaseverler unutamayacakları deneyim yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Keyif dolu anlarla, dolu dizgin geçen Büyükşehir Belediyesi Etkinlikleri, 2023 yılında vatandaşlardan çok yoğun bir talep aldı. Uzun yıllardır doğayı, yeşili, tabiatı seven ve maceracı ruhlu vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği “Doğa Yürüyüşleri” programında şimdi sonbahar sayfası açıldı. Sonbaharın en keyifli etkinliklerinden biri olan etkinliklerin ilk rotası Pamukova İnönü ve Ercova Yaylası oldu.

Birbirinden farklı ve aksiyon dolu parkurlardan geçerek yürüyüş yapan doğaseverler, tabiatın kalbinde huzur buldu.

Yürüyüşün “Avrupa Hareketlilik Haftası’nda” yapılması ise etkinliğe ayrı bir anlam kazandırdı. Büyükşehir’in uzman kadrosu tarafından hazırlanan rotalar ile en sığ ormanlarda macera dolu bir gün geçirdi. Yürüyüşün ilk adımı spor ve ısınma adımıyla başladı. Daha sonra parkurla ilgili katılımcılara bilgi verildi. Doğanın içinde 12 kilometre boyunca yürüyen kalabalık grup, hatıra fotoğrafları çekilerek keyifli anlara şahitlik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Sonbahar aylarının vazgeçilmezi ve vatandaşlarımızın heyecanla bekledikleri doğa yürüyüşlerimiz yoğun bir katılım ve coşku ile başladı. Vatandaşlarımız doğa yürüyüşlerimize katılmak için, her yürüyüş kayıtları ilgili hafta içerisinde yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesinin kurumsal web sitesi olan www.sakarya.bel.tr web adresinden kayıt yaptırabilir. Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleşen etkinlik önümüzdeki 6 hafta boyunca farklı parkurlarla devam edecek” ifadeleri yer aldı.