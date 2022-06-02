Sakarya'da çocuklar 'geleneksel' eğlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkinliği sona erdi.SAKARYA (İGFA)- Sakarya'da 16 ilçeden yüzlerce öğrenci unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunları oynadı.

Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’ndeki oyun şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı, dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma duygularının çocuklara aşılandığı etkinliklerde yağ satarım bal satarım, kaleli yakan top, tombik ve mendil kapmaca gibi pek çok oyun oynandı.

Çocuklar gönüllerince eğlendi, madalya ve kupa kazanan takımlar ise büyük mutluluk yaşadı. 16 ilçeden yüzlerce öğrencinin katıldığı ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkinliğinde çocuklar, hatıralarına bir yenisini daha ekledi.