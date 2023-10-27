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Sakarya'da 'Bike Fest' heyecanı

SPOR 27.10.2023, 17:36
Sakarya'da 'Bike Fest' heyecanı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Sakarya Bike Fest, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde nefes kesen UCI MTB EliminatorContinental Series yarışı heyecanıyla başladı.SAKARYA (İGFA) -  Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Sakarya Bike Fest, 3 gün sürecek bisiklet şöleni UCI MTB Eliminator Continental Series yarışlarıyla başladı.

En heyecan verici MTB yarışlarından olan "Continental Series" yarışlarına 10 ayrı ülkeden 100'e yakın sporcu ve dünya şampiyonu pedallar katıldı. Elit kadınlar ve elit erkekler olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılan yarışlarda adrenalin tırmandı, heyecan doruğa çıktı.

Türk sporcularında yarıştığı dev yarışı "elite erkekler" kategorisinde Meksikalı sporcu NoyolaCastillo birinci bitirdi. Erkeklerde ikinciliği ise Alman sporcu SimonGegenheimer alırken üçüncülüğe Fransız sporcu Titouan Perrin Ganier yerleşti. Elite kadınlarda ise zorlu yarışı Alman sporcu MarionFromberger ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi olurken ikinciliği Hollandalı sporcu Annemoon Van Dienst elde etti. Kadınlarda Brezilyalı sporcu Marcelo Lima Matos ise üçüncü oldu.

Bike Fest heyecanı pazar günü ise en üst seviyeye çıkacak. Avrupa’nın en görkemli yarışlarından biri olan UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde koşulacak. Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sporseverlerin kalbi dev bisiklet yarışının heyecanıyla atacak. Pazar günü Türkiye bayramın coşkusunu yaşarken Sakarya'yı 54 ülkede yapılacak canlı yayınla dünya izleyecek. Ayrıca Bike Fest kapsamında, yarışların sonunda 54 adet bisiklet çekilişle katılımcılara dağıtılacak.

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