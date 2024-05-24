Sakarya'da Bike Fest dev finale hazırlanıyor

Eliminatör Dünya Kupası heyecanı hafta sonu Sakarya’da yaşanacak.SAKARYA (İGFA) - Yarışlar ve etkinliklerle heyecanı bitmeyen bisiklet şöleni ‘Bike Fest’ 26 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası ve bisiklet gösterileriyle muhteşem bir final yapacak. 54 kişiye çekilişle bisikletin hediye edileceği dev organizasyona tüm Sakarya halkı davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bike Fest’ 26 Mayıs Pazar günü koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası ile son bulacak.

11 gün boyunca yarışlar ve etkinliklerle heyecanı bitmeyen bisiklet şöleninin en büyük organizasyonu Eliminatör Dünya Kupası’nda, bisikletin en iyi pedalları en zorlu arazi şartlarında, şampiyonluk için ter dökecek.

Bisiklet Vadisi’nde sporseverler 11 gün boyunca 2024 MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları ile büyük bir heyecana tanıklık etti. Dünyanın en modern tesislerinden biri kabul edilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ‘Bike Fest’ bisiklet şöleni dev bir yarışla son bulacak.

MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası, Bike Fest’in son gününde koşulacak.

128 ülkede anlık olarak canlı yayınlanan dev organizasyonda dünyanın en iyi pedalları şampiyonluk için kıyasıya yarışacak.

Yarış sonrası Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat mini bir gösteri sunacak. Yarış sonunda ise katılımcılar arasından 54 kişiye bisikletle tam donanımlı şehir bisikleti hediye edilecek. Etkinliklere katılım için tüm Sakarya’ya çağrı yapıldı.

İşte MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası yarışı takvimi;

14.00 – 16.00 Yarış Başlangıç 16.00-17.00 FinalsWomenand Men – UCI XCE World Cup 17.15-17.40 Seremoni 17.45 - 18.45 Bisiklet Çekilişi ve Gösteri