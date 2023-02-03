Sakarya'da Başkan Yüce, hentbolcularla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hentbol Süper Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden hentbol takımıyla bir araya gelirken, sporcuları galibiyetlerinden ötürü kutladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. haftasında konuk ettiği Spor Toto Kulübünü 33-25’lik skorla mağlup eden Büyükşehir Hentbol Takımıyla Ormanpark’tabir araya geldi.

Karşılaşma sonrası galibiyet yemeğinde hentbol takımının antrenörleri ve sporcularıyla bir araya gelen Başkan Yüce, gösterdikleri yüksek performanstan ötürü sporcuları kutladı. Zirve takibini sürdüren hentbol takımında Başkan Yüce şampiyonluk sözü isterken tüm ekip şampiyonluk sözü verdi.

Buluşma sonrası düşüncelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryamızın adını spor da hangi branş olursa olsun her zaman zirveye yazmak bizim en büyük hedefimiz. Sakaryamız sporla hemhal olmuş bir şehir. Bununda kanıtını Avrupa Spor Şehri unvanını alarak tüm dünyaya duyurduk. Bugün hentbol takımımız güzel bir oyun ve sonuçla galip geldi. Süper Lig’de zirve yarışına devam etti. İnşallah galibiyet serilerini sıralayarak sezon sonunda şampiyonluğu şehrimize getirecekler. Gösterdikleri performanstan dolayı tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim” dedi.