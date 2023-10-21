Sakarya'da Avrupa Kupası maçına geri sayım

EHF European Cup 2. Tur rövanş karşılaşmasında Norveç ekibi Runar’ı ağırlayacak Sakarya Büyükşehir hentbol hazırlıklarını tamamladı.SAKARYA (İGFA) - EHF European Cup 2. Tur mücadelesi rövanş karşılaşmasında 22 Ekim Pazar günü Norveç temsilcisi Runar Sandejford’u konuk edecek Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanlarını tam kadro sürdüren Büyükşehir hentbol takımı rövanş karşılaşmasını Serdivan Spor Salonu’nda seyircisi önünde oynayacak. Saat 18.00’da başlayacak rövanş karşılaşması Tv264’ten canlı yayınlanacak.

İlk maçtan 42-29’luk skorla mağlup ayrılan Büyükşehir’in turu geçmesi için rakibini en az 14 sayılık farkla mağlup etmesi gerekiyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Mehmet Korer Koral, “İsmi olan, hentbol oynama kültürü olan bir şehrin takımıyla ilk kez bir Avrupa maçı oynadık. İlk yarı iyi oynamamıza rağmen ilk maçı deplasmanda kaybettik. Bu hafta sonu rövanş karşılaşmasında rakibimizi ağırlayacağız. Bizim amacımız burada iyi bir mücadele ortaya koymak ve iyi bir hentbol seyrettirmek. İlk maçta yaptığımız hataları onaracak şekilde hazırlıklarımız tamamlıyoruz. Pazar günkü maçımıza Sakaryalıları ve tüm hentbolseverleri takımımıza destek için salona bekliyoruz. Her zaman bizleri destekliyorlar ama Pazar günü daha fazla destek bekliyoruz” dedi.

Takım kaptanlarından Ramazan Döne, “Pazar günkü karşılaşma Sakarya’mız için önemli bir maç olacak. Sahamızda ilk defa bir Avrupa kupası maçı oynayacağız. İlk maçta mağlup olduk ama burada seyircimizin de desteği ile maçı kazanmak istiyoruz. Tüm Sakarya halkının bu önemli maçta bizleri desteklemelerini bekliyoruz. Sen yoksan bir kişi eksiğiz. Tüm Sakaryalıları Pazar günü salona davet ediyoruz” derken Milli kaleci Taner Günay, “Sakarya halkımızı tribünleri doldurmayı bekliyoruz” diyerek Sakaryalı sporseverlere çağrıda bulundu. Kariyerinde ilk kez Avrupa maçında forma giyen Büyükşehir hentbolun Sakaryalı sporcusu İbrahim Kerem Yontar ise, “Ailemi, dostlarımı ve tüm Sakaryalıları bizlere destek için Pazar günü salona bekliyoruz” diye konuştu.