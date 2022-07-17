Sakarya'da' Akbalık Yağlı Güreşleri' heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu yıl 57.’si düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri’ni izledi. 34’ü Başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivanın kıyasıya mücadelesi büyük heyecan oluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da 57.’si düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri’ni izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Ata sporumuzu bugün dünyada en iyi şekilde temsil eden genç sporculara teşekkür ederim. Sakarya bildiğiniz gibi sporun merkezidir ve sporun her alanında en iddialı şehirdir” dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri de bu yıl 57.si düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri’nde çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Başkan Ekrem Yüce, dualı çayırda gerçekleştirilen yağlı güreşler öncesinde tribünleri selamladı, güreşçi ve antrenörlere başarılar diledi.

Başkan Yüce, “Yüzyıllardır ata sporumuz olan güreşi kuşaktan kuşağa aktaran tüm sporcularımızın ruhu şad olsun. Ata sporumuzu bugün dünyada en iyi şekilde temsil eden genç sporculara teşekkür ederim. Sakarya bildiğiniz gibi sporun merkezidir ve sporun her alanında en iddialı şehirdir. 57.’sidüzenlenen Akyazı Akbalık Yağlı güreşlerinin hayırlı olmasını diliyor, uzaktan yakından güreşleri izlemeye gelen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Yüce, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin güreşçilerini elde ettikleri başarılar dolayısıyla kutladı.

Büyükşehir Belediyesi pehlivanları da Akbalık Yağlı Güreşleri’nde mücadele sergiledi ve madalyaları topladı. Büyük Orta boyunda Alparslan Tekmen 1. ve Yusuf Erdoğan 3.’lük elde etti. Sporculardan Seyit Sert, Deste Orta Boyunda 1. olurken, Deste Büyük Boyunda Salih Temizce 2’nci, Küçük Orta Büyük Boyunda Muhammed Kösemusul 3’ncü, Deste Küçük Boyunda Yunus Huruzcu 3’ncü, Küçük Orta Küçük Boyunda ise Semih Curoğlu 2. oldu. Yarışmanın bir diğer kategorisi olan Teşvik bir Boyunda ise Ferhat Duman 1’ci ve Fahrettin Adil Çelik 2. oldu.