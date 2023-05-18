Sakarya'da 119 kilometrelik heyecan

Sakarya'da heyecanla takip edilen Sakarya Bike Fest kapsamında start alan uluslararası yol bisikleti yarışı Tour Of Sakarya'nın 119 kilometrelik ikinci etabında pedallar şampiyonluk hedefiyle çevrildi.SAKARYA (İGFA)- Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bisiklet sporuna ilgi gösterenlerin odak noktası olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyonu Sakarya Bike Fest tüm hızıyla devam ediyor.

Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde farklı kategorilerde, yüzlerce sporcunun katıldığı yarılar tek tek start alıyor.

Dağ bisikleti alanında MTB, yol bisikleti alanında Tour Of ve supercross kategorisinde BMX yarışlarını kapsayan dev organizasyonda bugün Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı koşuldu.

ZORLU PARKURDA HEYECAN

Vadi içindeki başlangıç noktasından yola çıkan dünya yıldızı sporcular tam 119 kilometre devam eden parkurda en yüksek puanı alabilmek için pedal çevirdi.

13 ülkeden 14 takım, 87 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği ikinci etap Camili- Korucuk- Alandüzü-Beşevler-Akmeşe güzergahında gerçekleştirildi.

77 sporcunun tamamlayabildiği zorlu etabı 2.57.47 derecesiyle Arvich Bike Center takımından İranlı sporcu SaeidSafarzadeh birinci bitirdi. Çin Ulusal takımından Çinli sporcu XianlingLyu 2.57.50 derecesiyle ikinci olurken Astana takımından Estonyalı sporcu MartinLaas 2.57.51 derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

2. Etap yarışları sonucunda genel klasman liderliği el değiştirmedi. İlk etaptaki zaman liderliği ile turuncu mayonun sahibi olan BüyükşehirliBereznyak, ikinci etapta 2.57.50’lik derecesiyle genel klasman liderliğini ve turuncu mayoyu kaptırmadı. Yarışların üçüncü etabı (Ayçiçeği Vadisi-Kaynarca) ise 19 Mayıs Cuma günü yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisinden başlayacak.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yaptığı dereceyle yarışın farklı güzergahlarında devam edecek olan 3'üncü ve 4'üncü etabı için avantaj yakalayan sporculara madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yetkilileri ve spor adamları takdim etti.

Törende konuşan Başkan Yüce, "Sakarya’mız bir bisiklet şölenine daha tanıklık ediyor. Gerek UCI ile temaslarımız gerek şehrimize kattığımız bisiklet yatırımlarıyla bir gurur daha yaşadık. Artık Sakarya bisiklet dendiğinde akla gelen ilk şehirdir. Dağ, yol ve supercross yarışlarımız için start verildi ve heyecan yaklaşık 1 ay devam edecek. Tüm sporseverlerimizi takvimi kontrol ederek bize katılmasını bekliyoruz. Bu heyecana ortak olun, dünyayı misafir ediyoruz " dedi.