Sakarya Büyükşehir’in raketi en iyiler arasında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcularından Berra Bahtiyar, Türkiye Masa Tenisi Minik-Küçük en iyiler ferdi seçme müsabakalarında gösterdiği performansla en iyi 16’nın içinde yerini alarak bronz madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcularından Berra Bahtiyar, Ankara’da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Minik-Küçük en iyiler ferdi seçme müsabakaları kadınlar kategorisinde en iyi 16’nın arasına girdi.

8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen müsabakalarda göstermiş olduğu performansla 4. ve 6. sıraları alan Bahtiyar, bu sonuçlarla birlikte bronz madalyaya hak kazandı.

Turnuvanın ardından hiç ara vermeden antrenmanlarına devam eden minik sporcu, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, “Böyle önemli bir turnuvada kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluyum. Bu turnuva öncesi olduğu gibi, yine antrenmanlarıma hız kesmeden devam ediyorum. İnşallah daha fazla gayret göstererek gelecekte daha önemli başarılara imza atacağız. Elbette antrenörlerimin bana vermiş olduğu destek bu başarıda oldukça önemli bir yere sahiptir. Kendilerine de vermiş oldukları emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.