Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Sakarya Büyükşehir Ümraniye'nin konuğu
SPOR 28.01.2023, 15:43
Sakarya Büyükşehir hentbolda Ümraniye Belediyespor'un konuğu olacakSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir hentbol takımı, ligin 14. haftasında Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak. 29 Ocak Pazar günü Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14. haftasında Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak. 29 Ocak Pazar günü Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak.
Ligde 10 galibiyet 1 beraberlikle 3. sırada bulunan Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye karşısında da galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Beşiktaş
|19
|38
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Başakşehir
|19
|37
|6. Trabzonspor
|19
|35
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|20
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|21
|31
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|19
|28
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|21
|22
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|18
|21
|13. Valencia
|17
|20
|14. Espanyol
|19
|20
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü