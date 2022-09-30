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Sakarya Büyükşehir Spor Toto deplasmanında galibiyet arayacak

SPOR 30.09.2022, 14:37
Sakarya Büyükşehir Spor Toto deplasmanında galibiyet arayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 4. haftasında ligin köklü ekiplerinden Spor Toto’ya konuk olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 4. haftasında ligin köklü ekiplerinden Spor Toto’ya konuk olacak.

1 Ekim Cumartesi günü Ankara THF Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’da başlayacak.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde oynadığı Beykoz Belediyesi, Mihalıççık ve Ümraniye Belediyesi’ni mağlup ederek sezona harika bir başlangıç yapan Büyükşehir Hentbol, Spor Toto’yu da geçip galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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