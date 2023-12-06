Sakarya Büyükşehir'in çeyrek final rakibi İzmir
Sakarya Büyükşehir Hentbol’un HDİ Sigorta Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibi İzmir oldu. Ev sahibi-deplasman şeklinde yapılacak iki ayrı müsabakanın ilki İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda 16 Aralık’ta oynanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nın HDİ Sigorta Türkiye Kupası’ndaki çeyrek final rakibi belli oldu.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kura çekiminde sınavın ismi İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü olarak kurayla belirlendi. Çeyrek final fikstürüne göre ilk maç 16 Aralık saat 14.00’de İzmir’de Celal Atik Spor Salonu’nda oynanacak.
Çeyrek finalin ikinci maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 17:00’de Serdivan Spor Salonunda oynanacak.Takımımız bu turu geçerse HDİ Sigorta Türkiye Kupası Final Four'unda 4’lü finale çıkarak şampiyonluk mücadelesi için ter dökecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|14
|37
|2. Galatasaray
|14
|37
|3. Beşiktaş
|14
|26
|4. Kayserispor
|14
|26
|5. A.Demirspor
|14
|23
|6. Trabzonspor
|14
|23
|7. Kasımpasa
|14
|21
|8. Rizespor
|14
|21
|9. Antalyaspor
|14
|20
|10. Hatayspor
|14
|18
|11. Karagümrük
|14
|17
|12. Ankaragücü
|14
|17
|13. Sivasspor
|14
|15
|14. Gaziantep FK
|14
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|14
|13
|17. Başakşehir
|14
|12
|18. Samsunspor
|14
|11
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|14
|29
|3. Bandırmaspor
|14
|26
|4. Göztepe
|14
|26
|5. Bodrumspor
|14
|24
|6. Gençlerbirliği
|14
|24
|7. Sakaryaspor
|14
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|14
|19
|10. Erzurumspor
|14
|18
|11. Manisa FK
|14
|17
|12. Boluspor
|14
|16
|13. Ümraniye
|14
|15
|14. Adanaspor
|14
|15
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|14
|12
|18. Giresunspor
|14
|9
|19. Altay
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|36
|2. Liverpool
|14
|31
|3. M.City
|14
|30
|4. Aston Villa
|14
|29
|5. Tottenham
|14
|27
|6. Newcastle
|14
|26
|7. M. United
|14
|24
|8. Brighton
|14
|22
|9. West Ham United
|14
|21
|10. Chelsea
|14
|19
|11. Brentford
|14
|19
|12. Wolves
|15
|18
|13. Crystal Palace
|14
|16
|14. Fulham
|14
|15
|15. Nottingham Forest
|14
|13
|16. Bournemouth
|14
|13
|17. Luton Town
|15
|9
|18. Everton
|14
|7
|19. Burnley
|15
|7
|20. Sheffield United
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Barcelona
|15
|34
|4. Atletico Madrid
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
|19
|10. Getafe
|15
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Deportivo Alaves
|15
|16
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|14
|13
|16. Cadiz
|15
|12
|17. Mallorca
|15
|11
|18. Celta Vigo
|15
|9
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|15
|4