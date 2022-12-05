Sakarya Büyükşehir'in Ampute Takımı namağlup devam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ligin 2. Hafta mücadelesinde karşılaştığı Samsun Medikal Park’la 2-2 berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Ligi’nin ikinci haftasında Samsun Medikal Park ile karşı karşıya geldi.

Zorlu rakibi karşısında iki kez mağlup düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz, 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, gelecek maçlara takım olarak daha iyi hazırlanacaklarını ifade ederek, en büyük hedeflerinin sezon sonunda Sakarya’ya şampiyonluk kazandırmak olduğu ifade edildi.