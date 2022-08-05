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Sakarya Büyükşehir'in 3 oyuncusu 'Milli' oldu

SPOR 05.08.2022, 13:23
Sakarya Büyükşehir'in 3 oyuncusu 'Milli' oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde oynayacak olan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 3 oyuncusunu Milli Takım kadrosuna dahil etti.SAKARYA (İGFA) - Bu sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde yer alacak olan Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Sezon içerisinde önemli başarılara imza atan 3 oyuncu milli takıma davet edildi. Sol Oyun Kurucu Sedat Yıldırım Türkiye A Milli Takımı, Orta Oyun Kurucu Sadık Emre Herseklioğlu U18 Milli Takımı ve Pivot Mohammed Miri Fas Milli Takım kadrolarında oynayacaklar.

Büyükşehir Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Bu sene Konya’da 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunlarında Sedat Yıldırım ve Mohammed Miri Milli Takım formasıyla ter dökecekler. Milli forma üzerinde başarılı sonuçlar almaları halinde rakip olabilecek iki takım arkadaşı, bir üste çıkmak için yarışacaklar” denildi.

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