Sakarya Büyükşehir hentboldeki galibiyeti İstanbul’da sürdürdü

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 15. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı,deplasmanda Spor Toto’yu 33-36’luk skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.SAKARYA (İGFA) - Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir HentbolTakımı Taner Günay, Oğulcan Güney,DarkoStevanovic, Muhammed Mırı, Emre Keskin, Ramazan Döne ve Çetin Çelik 7’lisi ile başladı.

Karşılaşmasının ilk yarısında tempoyu iyi yöneten Büyükşehir Hentbol, devre arasına 14-15’lik skorla önde girdi. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü kaybetmeyen Büyükşehir sahadan 33-36’lık skorla galip ayrıldı.

Büyükşehir’in başarılı sporcuları Ramazan Döne attığı 9 golle, İlkan Keleşoğlu 7 golle ve Samet Kamberoğlu 6 gollegalibiyetin gelmesinde büyük etken oldu. Bu sonuçla galibiyet sayısını 12’ye yükselten Büyükşehir liderlik yarışını sürdürdü.