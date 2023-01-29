Sakarya Büyükşehir hentbolde zirve takibini sürdürdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14. Haftasında konuk olduğu Ümraniye Belediyesi’ni 24-33’lük skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Ümraniye Belediyesi’ne konuk oldu.

Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmaya Taner Günay, Sedat Yıldırım, Ramazan Döne, Muhammed Miri, Dusan Medic, Çetin Çelik ve Oğulcan Güney yedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 12-21’lik skorla önde kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısında da rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Büyükşehir, karşılaşmadan24-33’lük skorla galip ayrıldı.Bu sonuçla ligde 11’inci galibiyetini alan Büyükşehir topladığı 23 puanla 14. Haftayı 3. Sırada tamamladı.

Büyükşehir’de Çetin Çelik attığı 7 golle maçın en skorer ismi olurken Oğulcan Güney 6 gol ve Ramazan Döne ise 5 golle dikkat çeken isimler oldu.