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Sakarya Büyükşehir hentbolde 5’te 5 için sahaya çıkacak

SPOR 19.10.2022, 14:59
Sakarya Büyükşehir hentbolde 5’te 5 için sahaya çıkacak

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, ligin 5. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık, “Evimizde Trabzon Büyükşehir Belediyesini konuk edeceğiz. Bu karşılaşmayı da kazanarak 5’te 5 ile yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5. haftasında evinde konuk edeceği Trabzon Büyükşehir Belediyesi karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde ilk 4 haftayı kayıpsız geçen ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Büyükşehir, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

3 haftalık milli aranın ardından tekrar lige odaklanan Büyükşehir, 22 Ekim Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda saat 17.00’da Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir’de Baş Antrenör Mehmet Fatih Işık ve sporcu Sedat Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

HEDEFİMİZ GALİBİYET

A Milli Hentbol Takımı’na davet alan ve 3 haftalık arada milli takımla olan Sedat Yıldırım, milli formayı taşımaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, genç bir takım olduklarını ilerleyen süreçte çok daha iyi bir milli takım olacağını söyledi.

Yıldırım, Süper Lige de çok iyi bir giriş yaptıklarını belirterek, “Takım olarak emin adımlarla ilerliyoruz ve sağlam bir antrenman süreci geçiriyoruz. Hocalarımız sağ olsun rakiplerimizi analiz ederek güzel bir çalışma programı ortaya koyuyorlar. Desteklerinden ötürü Başkanımız Ekrem Yüce’ye de çok teşekkür ediyorum. Ligde bu hafta Trabzon ile karşılaşacağız. Takımımız çok formda. 5’te 5 yaparak takımızın galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

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