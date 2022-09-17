Sakarya Büyükşehir Hentbol’dan emniyet müdürüne nezaket ziyareti

Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 2. haftasında Mihalıççık Spor Kulübü’ne konuk olacak. Karşılaşma öncesi Eskişehir’de olan teknik ekip ve sporcular, Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile birlikte aslen Akyazılı olan Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın konuğu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 2. haftasında Mihalıççık Spor Kulübü’ne konuk olacak. 17 Eylül Cumartesi günü Porsuk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’da başlayacak.

Maç öncesi Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, teknik ekip ve sporcularla birlikte aslen Akyazılı olan Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın konuğu oldu. Sakarya heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Ağırlar, başarı dileklerinde bulundu.