Sakarya Büyükşehir hentbolda doludizgin

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 3. haftasında konuk ettiği Ümraniye Belediyesi’ni 40-27’lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Büyükşehir ligde oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 3. haftasında Ümraniye Belediyesi’ni konuk etti. Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda sporseverin yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç da yakından takip etti.

Karşılaşmaya Ramazan Döne, Muhammed Mırı, Emre Gümüştaş, Onur Ersin, Tahir İlkbahar, Oğulcan Güney ve Mehmet Doğukan Karatay yedilisiyle başlayan Büyükşehir, mücadeleye hızlı başladı. Rakibi karşısında büyük bir üstünlük kuran Büyükşehir Hentbol Takımı, devreye 23-11 önde gitti.

İkinci devrenin ilk 20 dakikasını 34-21 önde geçen Büyükşehir, karşılaşmadan da 40-27’lik skorla galip ayrıldı. Büyükşehir Hentbol Takımı’nın genç oyuncuları Baran Demirdelen ve Sadık Emre Herseklioğlu mücadelede çok güzel bir oyun ortaya koyarken, Takım Kaptanı Ramazan Döne, 8 sayıyla galibiyetin en önemli isimlerinden biri oldu.

Bu sonuçla birlikte Büyükşehir, ligde geride kalan 3 haftayı kayıpsız geçmeyi başardı.