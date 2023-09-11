Sakarya Büyükşehir Hentbol Trabzon’u farkla geçti: 33-42

Erkekler Hentbol Süper Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne konuk olan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı sahadan 33-42’lik skorla galip ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Bu sezon ilk deplasman maçını oynayan Büyükşehir karşılaşmaya Hüseyin Bereket, Oğulcan Güney,Joel Simon Huesmann,İlkan Keleşoğlu,Dragan Pavlovic ve Çetin Çelik ilk 7’si ile başladı.

Karşılaşmayı sert savunma yaparak başlayan Büyükşehir ilk yarıda farkı açtı ve devre arasına 14-24 önde gitti. İkinci yarı rakibi karşısında farkın kapanmasına fırsat vermeyen Büyükşehir hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla sahadan 33-42 galip ayrıldı.

Ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 4’e yükselten Büyükşehir’de Oğulcan Güney attığı 8 golle maçın en skorer ismi olurken İlkan Keleşoğlu 7 golle takımın kazanmasında önemli rol oynadı.