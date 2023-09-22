Sakarya Büyükşehir hentbol minik sporseverlerle buluştu

Sakarya Büyükşehir bünyesindeki hentbol takımının antrenörü ve sporcuları TED Sakarya Koleji’nde coşkulu ve büyük bir katılım ile minik sporseverlerle buluştu. Soru cevap şeklinde ilerleyen programda minik sporseverlere hentbol sporunun temel bilgileri paylaşıldı.SAKARYA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl gösterdiği büyük başarıyla bu yıl hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de mücadele eden Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı TED Sakarya Kolejinde öğrencilerle buluştu.

Genel Menajer Burçin Albayrak, Başantrenör Mehmet Korer Kartal, Takım Kaptanı Taner Günay ve oyuncu kadrosundan Onur Ersin, Miri Mohammed, Samet Kanberoğlu ile JoelSlimonHuessmann’nın katılımıyla gerçekleşen buluşmada minik sporseverler sorular sordu, sporcu abileri cevapladı.

Birbirinden farklı soruların sorulduğu buluşmada öğrenciler hentbolun teknik kurallarını, saha boyutunu, oynanış şeklini, zaman kurallarını ve nasıl oynandığı hakkında hentbolculardan bilgiler aldı. Anlatımdan çıkarttıkları bilgilerle hentbolun temel kurallarını öğrenen öğrencilere aynı zamanda sporcu abileri, hentbolu uygulamalı olarakda görmeleri için sıradakikarşılaşmaya davet etti. Büyük bir coşku ve heyecanı ile takip edilen program sonrası öğrenciler sporcu abilerinden imzalar almak için sıraya girdi. Miniklerle gerçekleştirilen etkinlik sonrası salondan ayrılarak sınıflarına dönen öğrencilere sporcu abileri sürpriz yaptı. Derslerini işledikleri anda sınıfa giren takım antrenörü ve sporcular öğrencilere Sakaryaspor atkısı hediye etti.