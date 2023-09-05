Sakarya Büyükşehir'den sezonun ilk mağlubiyeti!

Hentbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Büyükşehir Hentbol, zorlu mücadeleden 28-32 mağlup ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Hentbol Süper Ligi 2. Hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Beşiktaş’ı konuk etti.

Zorlu ve kıyasıya geçen mücadele Beşiktaş’ın 28-32’lik üstünlüğüyle sona erdi. Büyükşehir, bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Geçen yılın Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş’ı Serdivan Spor Salonu’nda konuk eden Büyükşehir hentbol takımı karşılaşmaya Taner Günay,Çetin Çelik,Dragan Pavlovıc,Mohammed Mırı,Onur Ersin,Joel Sımon Huesmann ve Samet Kanberoğlu7’lisi ile başladı.

İlk yarıda sert savunma yapan Büyükşehir, devre arasına 13-16 geride girdi. İkinci yarı iki takımın hızlı oyunlarıyla, atılan karşılıklı sayılarla hızlı başladı. Rakibi karşısında direncini son anlara kadar kırmayan Büyükşehir, ligdeki en ciddi rakiplerinden biri olan Beşiktaş’a 28-32’lik skorla mağlup oldu.

Maçın en skorer oyuncuları 7 sayıyla Büyükşehir’den Samet, Beşiktaş’tan ise 7 sayıyla Hichem oldu.