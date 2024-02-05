Sakarya Büyükşehir Basketbol farklı kazandı

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi 11. hafta karşılaşmasında Karşıyaka Belediyesi’ni 97-51 mağlup etti. 4 Şubat Pazar günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadele basket severler tarafından yoğun ilgi gördü.

SAKARYA (İGFA) - Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Berat Kazım Gümüş, Adnan Hepgür, Anıl Sungur, Fırat Öz ve Cihan Amasyalı ilk 5’i ile başladı. Maça art arda bulduğu hızlı sayılarla başlayan Büyükşehir ilk çeyreği 26-21’lık skorla önde bitirdi. İkinci çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğü elden bırakmayan Büyükşehir devre arasına 46-34’lük skorla gitti. İkinci yarı da ilk yarıda ki gibi üstün oyun sergileyen Büyükşehir Basketbol rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve parkeden 97-51’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alan Büyükşehir zirve takibini sürdürdü. Büyükşehir’de Anıl Sungur attığı 16 sayıyla galibiyeti getiren isim olurken Deniz Ateş ve Cihan Amasyalı 11 sayıyla takip etti.