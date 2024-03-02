Sakarya Büyükşehir Basket farklı galibiyetle son 16’da

Türkiye Basketbol 2. Ligi 14. hafta karşılaşmasında İBB Spor’u konuk eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, parkeden 92-71 ’lik skorla galibiyetle ayrıldı ve ligi 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna (play-off) kaldı.SAKARYA (İGFA) - Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Kaptan Cihan Amasyalı, Fırat Töz, Anıl Sungur, Berat Kazım Gümüş, Tolga Deliktaş ilk 5’i ile çıkan Büyükşehir basketbol, karşılaşmanın ilk çeyreğinde 18-21 geride tamamladı.

YÜKSEK TEMPOYLA GELEN GALİBİYET

İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla farkını ortaya koyan Büyükşehir, devre arasına 39-38’lik skorla önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında temposunu daha da yükselterek farkı açan Büyükşehir ekibi, mücadeleden 92-71’lik skorla galip ayrıldı.

SON 16 TURUNA KALDI

Büyükşehir Belediyesi Basketbol ekibi 2. Sırada olan İBB Spor’u yenerek koltuğu devraldı. Bu galibiyetle ligi 2. sırada tamamlayan Büyükşehir Basketbol son 16 turunda (play-of) mücadele etme hakkı kazandı. Büyükşehir adına karşılaşmada 22 sayıyla Fırat Töz, 14 sayıyla Tolga Deliktaş, 12 şer sayıyla Cihan Amasyalı ve Adnan Hepgür galibiyette büyük katkı sağlayan isimler oldu.