Sakarya Büyükşehir Ampute takımı galibiyetle döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Kayseri Erciyes deplasmanında üç puanı 2 golle aldı.

Sakarya (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Son olarak Kayseri Erciyes ile deplasmanda karşı karşıya gelen temsilcimiz, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı ayrılarak şampiyonluk yolunda zorlu deplasmanı yara almadan geçti. Sakarya'ya üç puanı getiren goller Ali Budak’tan geldi.