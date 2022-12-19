Sakarya Bölgesel Kros Ligi Finallerine ev sahipliği yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Final yarışmaları büyük heyecana sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Final yarışmaları Sakarya’da yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Aziz Duran Park’ında gerçekleştirilen yarışmalara 50 ilden 800 sporcu katıldı.

Büyük heyecana sahne olan yarışmalar U-14, U-16 ve U-18 olmak üzere üç kategoride yapıldı. Yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara eşofman takımı hediye edilirken ilk 3’e giren sporculara madalyalarını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç takdim etti.

Bölgesel İl-İlçe Karmalar ve Kurum/Kulüpler Kros Ligi Final yarışmaları şu şekilde sonuçlandı;

U-14 Erkekler

1.- Doruk Saldamlı – Balıkesir İl Karması

2. – Ömer Yalvaç – Ağrı İl Karması

3. – Özgür Babat – Siirt Pervari İlçe Karması

U-14 Kızlar

1. – Sena Çakmak – Bursa İl Karması

2. – Elif Beyza Kökçüoğlu – Isparta İl Karması

3. – Elif Narin – KırıkaleBalişeyh Kaymakamlığı İlçe Karması

U-16 Erkekler

1. – Yunus Emre Yıldız – Kars İl Karması

2. – İsmail Elsin – Ağrı İl Karması

3. – Ümre Azat Seyitoğlu – Ağrı İl Karması

U-16 Kızlar

1. – Zeynep Özkara – Eskişehir İl Karması

2. – Fatma Altun – Kars İl Karması

3. – Elif Akçiçek – Muş İl Karması

U-18 Erkekler

1. - Yasin Ozan – Gümüşhane

2. – Hasan Aydın – Malatya Akçadağ İlçe Karması

3. – Barış Aktaş – Ağrı İl Karması

U-18 Kızlar

1. – Ceyda Melek Pınar – Isparta İl Karması

2. – Berfin Gümüş – Kars İl Karması

3. – Zeynep Ertaş – Şırnak İl Karması