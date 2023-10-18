Sakarya baskette Karamürselbey ile karşılaştı

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Karamürselbey Spor Kulübü ile karşılaştı. Büyükşehir sahadan 69-67 mağlup ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Bu yıl Erkekler Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele edecek olan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir basket aynı ligdeki rakiplerinden Karamürselbey Spor Kulübü ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir basket, Adnan Hepgür, Fırat Töz, Deniz Ateş, Anıl Sungur ve Bekir Karlı 5’lisi ile başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyreği 22-19 geride kapatan Büyükşehir ilk yarıyı da 40-34 geride tamamladı. İkinci yarıda rakibi karşısında etkili olamayan Büyükşehir basket son çeyreğe 59-47 geride girdi. Son çeyrekte rakibi karşısında kontrollü savunma ve hızlı hücum sayılarıyla farkı indirmesine rağmen Büyükşehir sahadan 69-67 mağlup ayrıldı. Büyükşehir adına Anıl Sungur maçın en skorer ismi oldu.