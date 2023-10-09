Sakarya Basketbol hazırlık turnuvasında kupaya uzandı

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı 6-8 Ekim tarihleri arasında Aydın’da düzenlenen 100. Yıl Basketbol Turnuvası’nda şampiyon oldu. Toplamda 4 takımın mücadele verdiği turnuva Nazilli Belediyespor ev sahipliğinde gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı yeni sezon öncesi göz doldurmaya devam ediyor.

6-8 Ekim tarihleri arasında Aydın’da düzenlenen 100. Yıl Basketbol Turnuvası’na katılan temsilcimiz, toplamda 4 takımın mücadele verdiği organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.Nazilli Belediyespor ev sahipliğindegerçekleştirilen turnuvada, Büyükşehir Basketbol Takımı ilk maçında Beylikdüzü Basketbol İhtisas Takımı’na karşı 79-71 mağlup olmasına karşın, Nazilli Belediyespor’u 83-76 ve Aykanat Spor Kulübü’nü 88-69 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.