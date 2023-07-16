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Sakarya, Avrupa ve Süper Lig’de fırtına gibi esecek

SPOR 16.07.2023, 18:50
Sakarya, Avrupa ve Süper Lig’de fırtına gibi esecek

Bu yıl hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de mücadele edecek Büyükşehir Hentbol, 2023-2024 sezonu öncesi görkemli bir törenle lansman yaptı. YSAKARYA (İGFA) -Geçtiğimiz yıl ilk kez yer aldığı Erkekler Hentbol Süper Ligi’ni ikinci bitirerek büyük bir başarı elde eden Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı 2023-2024 sezonu kadrosunu tanıttı.

Ormanpark’ta düzenlenen lansman töreninde teknik heyet, kaptanlar ve yeni transferlerle birlikte 20 kişilik kadrosu basına açıklandı.

Törende katılan Başkan Ekrem Yüce, sporcularla tek tek selamlaştı ve geçtiğimiz kaçırılan şampiyonluğa bu yıl kazanmak için sporculardan söz aldı. Törene Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba, Büyükşehir bürokratları ve basın mensupları katıldı.

Takımın başına Beşiktaş’ta lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Mehmet Korar Korel’i getiren Büyükşehir hentbol, takım kaptanları Ramazan Döne ve Taner Günay ile yola devam ederken son 2 sezondur gol kralı olan Samet Kanberoğlu’nu da transfer etti. Tek tek basına tanıtılan takım kadrosu ve teknik heyet şampiyonluk için Başkan Ekrem Yüce’ye söz verdi. 17 Temmuz itibariyle top başı yapacak hentbol takımı sezon öncesi kampını Bolu’da gerçekleştirecek.

SEZONA BOMBA GİBİ GİRECEK

Törende konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Hentbol takımımız; geçtiğimiz sezon Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde bizleri başarıyla temsil ettiler. Süper Ligi ikinci bitirerek büyük bir başarıya imza attılar. Bu sene hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da yarışacak hentbol takımımızın kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlamıştık. Yeni sezon planlamalarını hızla tamamladık.Gerçekleştirdiğimiz transferlerimiz ile sezona bomba gibi gireceğiz. Bu sene Hentbol Takımımızın var gücüyle çalışacağına ve şampiyonluğu Sakarya’mıza getireceğine kimsenin şüphesi olmasın.Yeni takımımızın hem bizim için hem de sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İşte Büyükşehir hentbol takımının 2023-2024 sezonu teknik heyet ve kadrosu şu şekilde oluştu;

TEKNİK HEYET

Burçin Albayrak – İdari Menajer Mehmet Korer Koral – Başantrenör Tevfik Karagözoğlu – Yardımcı Antrenör Mert Diner – Performans Antrenörü Tolunay Akalın – İstatistik Sorumlusu

SPORCULAR

Ramazan Döne (Kaptan) Taner Günay (Kaptan) Mehmet Doğukan Karatay Hüseyin Bereket Çetin Çelik İbrahim Kerem Yontar DraganPavlovic Adnan Tayfur Mohamed Miri İlkan Keleşoğlu Sadık Emre Herseklioğlu Onur Ersin Emre Keskin Murat Şahin Arslan Sedat Yıldırım SimonHuesmann Atakan Şirin Baran Demirdelen Samet Kanberoğlu Oğulcan Güney

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