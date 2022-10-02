Sakarya Ankara’da Spor Toto’yu devirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu ligin güçlü ekiplerinden Spor Toto’yu 31-25 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 4’ncü haftasında ligin köklü ekiplerinden Spor Toto’ya konuk oldu.

Ankara THF Spor Salonu’nda oynanan zorlu mücadeleyi Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç tribünden takip etti.

Karşılıklı sayıların olduğu ilk yarı 16-16’lık eşitlikle sonuçlandı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Büyükşehir, zorlu rakibi karşısında sahadan 25-31’lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Büyükşehir, ligde yoluna namağlup devam etmeyi başardı.

Oğulcan İlkbahar 7, Ramazan Döne ile Dusan Medic 5’er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.