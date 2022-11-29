Sakarya Ampute Takımı ilk maçında fark attı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Ligi’nde ilk deplasman maçından 4-1’lik bir galibiyetle ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, ligde çıktıkları ilk maçı galibiyetle tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Ligi’nde mücadele edeb temsilcimiz, deplasmanda Uysal Hdraluic Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmadan 4-1’lik farklı bir skorla ayrılan takımın gollerini 3. dakikada Ali, 9. ve 49. dakikada Tahsin ve uzatmalarda Besim kaydetti.

Maç sonu kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’ye çok teşekkür ederiz. Şampiyonluk sözü verdiğimiz Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Ligi’nde ilk galibiyetimizi almanın mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah sezon sonunda hem kulübümüze hem de şehrimize şampiyonluk armağan etmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.