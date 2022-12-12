Sakarya Ampute, Denizli deplasmanından galibiyetle döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ampute Futbol 1. Ligi’nde Denizli deplasmanından galibiyetle döndü. Temsilcimiz geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.

Deplasmanda Denizli Bedensel Engelliler Futbol Takımı ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Engelliler Ampute Futbol 1. Ligi’nde mücadele veren temsilcimiz bu sonuçlarla birlikte ikinciliğe yükseldi. Takımın golleri 48’de Doğanay ve 52. dakikada Tahsin tarafından geldi.