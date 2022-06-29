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Sakaraylı minik hentbolcular Amasya'dan madalya ile döndü
SPOR 29.06.2022, 14:52
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Minikler Hentbol Takımı, Amasya’da gerçekleştirilen Mini Miniler Türkiye Şampiyonası’nda 3.’lük elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Minikler Hentbol Takımı, 22-26 Haziran tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilen Mini Miniler Türkiye Şampiyonası’nda 3.’lük elde etti. Bu yıl 8.’si düzenlenen turnuvaya toplamda 14 takım katıldı. Uzun süren pandeminin ardından gerçekleştirilen ilk şampiyonada mücadele veren miniklere, turnuva sonunda madalyaları takdim edildi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yayınladığı mesajda minik sporcularını kutladı.
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