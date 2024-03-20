Şadi Özdemir Bursaspor Basketbol Takımı’nı antrenmanda izledi

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Bursaspor İnfo Yatırım takımını antrenmanda ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti. Özdemir, “Basketbolda yaşattığınız duygular, şehri biraz kendine getirdi” diye konuştu.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile birlikte, Eurocup’taki başarısıyla Bursa’yı gururlandıran Bursaspor Basketbol İnfo Yatırım takımını TOFAŞ Spor Salonu’ndaki antrenmanında ziyaret etti.

Antrenman öncesinde Bursaspor İnfo Yatırım Başkanı Sezer Sezgin, Başantrenör Serhan Kavut, takım kaptanı Semih Erden ve sporcularla görüşen Şadi Özdemir, başarı dileklerini iletti. Bursaspor’un, kentin önemli bir değeri olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, “Futbol takımının düşmesi, şehri de düşürdü. Basketbol takımında yaşattığınız duygular, şehri yeniden biraz kendine getirdi. Şu an moral anlamında Bursaspor’un en iyi temsilcisi sizsiniz” diye konuştu.

Şadi Özdemir Nilüfer’de, başarılı sporcuların keşfedilmesi için amatör sporlara destek vereceklerini de söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin Bursaspor’a verdiği desteğe değinen Bursaspor İnfo Yatırım Başkanı Sezer Sezgin de, Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu’nun, Bursaspor’un vazgeçilmez mekanı haline geldiğini belirtti. Sezgin, “Barış Spor Salonu’nda A takımımızın yanı sıra altyapı oyuncularımız ile mahallenin gençleri ve çocukları da ebeveynleriyle gelip spor yapıyor. Bu alan, Bursaspor Basketbol Takımımız için çok değerli. Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu desteğin artarak devam etmesini umuyorum” dedi.

Ayakları yere basan bir takım oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Sezgin, “Futbol takımı, Bursa’nın amiral gemisi. Ancak basketbol takımımızın da elde ettiği başarı, yeni neslin Bursasporlu olmasına, yetişmesine önemli katkı sağlıyor. Kısa süre önce kurulan takımımızın Eurocup’ta final oynaması, bu şehir için bir nimet. Bu yıl, geçiş sürecindeyiz. Bursa’nın, Avrupa’nın en iyi liglerinde oynamaması için hiçbir neden yok. Yeter ki Bursa kenti, takımına sahip çıksın, desteklesin” ifadelerini kullandı.

Antrenman başladığında CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve Bursaspor İnfo Yatırım Başkanı Sezer Sezgin ile birlikte saha kenarından takımı izledi.