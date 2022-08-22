Rüzgarı en iyi yakalayan tekneler belirlendi

20 teknenin ve 200’ün üzerinde yelkencinin katılımıyla yapılan “TAYK – Eker Olympos Regatta” yelken yarışının ilk iki etabı tamamlandı. Moda-Trilye-Moda etaplarında Marmara Denizi’ni uçtan uca geçen heyecan dolu yarış bugün sona erecek.İSTANBUL (İGFA) - Yelken severler tarafından ilgiyle takip edilen TAYK – Eker Olympos Regatta yarışlarında, organizasyonun 10. yılına yakışan bir mücadele yaşanıyor. TAYK – Eker Olympos Regatta 2022 kapsamında; 19 Ağustos’ta yapılan Moda – Tirilye ve 20 Ağustos'ta gerçekleşen Tirilye Koy İçi Yarışları etaplarının birincileri belli oldu.

Eker Süt Ürünleri’nin ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen yarışın startı, 19 Ağustos akşamı Moda Deniz Kulübü açıklarında verildi. Yelken keyfini zirveye çıkaran güçlü rüzgârlar eşliğinde yarışa başlayan takımlar, akşam boyunca zorlu deniz koşullarına göğüs gererek Bursa'nın şirin kasabası Tirilye’ye ulaştı. Tirilye’de gerçekleşen üçgen rotalı koy içi yarışı birincileri ve first finish yapan tekneler belli oldu.

İlk etabın liderleri – Moda Deniz Kulübü

“Rüzgarı Yakala” mottosuyla yapılan yarışın ilk etabını en hızlı şekilde kateden tekne, 00:47:43 saatlik derecesiyle EKER 40 olurken, Tirilye Koy İçi etabının kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC 0: EKER GRUBU - EKER 40

IRC I: COLUMBIA ALIZE - ALIZE 1070

IRC II: COCA COLA ICECEK - DAS CARINA

IRC III: NTS DANISMANLIK FALCON

İkinci etabın liderleri – Tirilye Koy İçi

Tirilye'de gerçekleşen Koy İçi Yarışları'nda ise yelkenciler dereceye girmek için yoğun bir çaba sarf etti. İzleyenlerin, seyir zevki yüksek anlara tanık olduğu ikinci etabın kategori liderleri şu takımlar oldu:

IRC 0: EKER GRUBU - EKER 40

IRC I: AKPA KIMYA - AKPA CHEMICALS

IRC II: AKKIM KIMYA - CHEESE V

IRC III: OZAY SAILING TEAM - ELECTRON