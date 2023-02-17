Runtalya'da adımlar yaraları saracak

“Uluslararası Runtalya Maratonu” bu yıl daha da büyük bir yardımlaşma bilincine hizmet etmek üzere yola çıkıyor.ANTALYA (İGFA) - Uluslararası Runtalya Maratonu, bu yıl Maraton, Yarı maraton, 10 km ve 10 km takım mesafelerine 2 km'lik “1 ADIM 1 HAYAT” koşusunu da ekliyor. AFAD’a veya AFAD koordinasyonunda Afete yönelik bağış ve yardım projeleri yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış yapan 7'den 70'e her vatandaşımızın ücretsiz katılabilecekleri bu anlamlı proje için katılımcılara özel hazırlanan anı T-shirt’ü ve Madalyası takdim edilecek.

Bu projenin ülkemizde bu yıl düzenlenecek ulusal, uluslararası spor etkinliklerine öncülük ederek, bağış kampanyaları oluşturmalarına model olmasını dilediğini belirten Özgür Emeklioğlu “Bu anlamlı projenin öncü bağışını Uluslararası Runtalya Maratonu organizatörü Turset Proje Yönetimi yapacağını belirtirken‘her yıl takım halinde katılan şirketler ve kurumların, kendi amaçlarına yönelik yardım toplayan yaklaşık 100 farklı Sivil Toplum Kuruluşunun da kendi bağış kampanyalarını Afetten etkilen vatandaşlarımıza yönelik bağış ve yardım kampanyalarına dönüştüreceklerini umut ediyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Antalya Valiliğimizin koordinesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, Antalya’daki Kurum ve Kuruluşların desteği ile projelendirilen 5 Mart 2023’te gerçekleşecek bu anlamlı koşuya başta Antalya Halkımızı ve tüm Türkiye’yi davet ediyoruz “dedi.